Welten, Van Geffen en Keetels verlaten Den Bosch op grootse wijze Groots afscheid trio Den Bosch: ’Kijk nou eens om je heen, dit is toch niet normaal?’

Door Lisa Schoenmaker

V.l.n.r.: de bij Den Bosch afzwaaiende Marloes Keetels, Margot van Geffen en Lidewij Welten gaan op de schouders bij hun ploeggenoten, nadat ze in eigen huis het beslissende duel met SCHC winnen. Ⓒ ANP/HH

DEN BOSCH - De ontlading na het veroveren van de landstitel was zondag gigantisch bij de hockeysters van Den Bosch. Na de laatste zoemer lieten ze zich op het veld vallen, om niet veel later elkaar in de armen te vliegen. „Het is gewoon gelukt”, stamelde Lidewij Welten vlak nadat ze haar laatste rondje over het veld had gelopen. „Afscheid nemen met een titel, ik wilde niets liever. Als ik hier van tevoren voor kon tekenen, had ik dat direct gedaan.”