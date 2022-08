Schreuder ziet hoe voetbal en criminaliteit meer verweven raken: ’Harder straffen’

Schreuder was niet verrast toen afgelopen week het bericht naar buiten kwam dat Dusan Tadic in de nacht van 27 juli op 28 juli vlak bij zijn huis in Amsterdam-Zuid is opgewacht door twee overvallers. Hij was logischerwijs al op de hoogte, omdat hij snel na het voorval werd ingeseind.

Tadic wist na een worsteling aan zijn twee belagers te ontkomen. „Ik heb hem de volgende dag meteen gebeld”, zei de trainer van Ajax. „Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar het gaat eigenlijk heel goed met hem. Ik ken Dusan al heel lang, hij is een ongelooflijke winnaar en een vechter. Hij vertelde dat ik me geen zorgen moest maken en dat hij gewoon kan spelen.”

FC Groningen

FC Groningen-Frank Wormuth is blij dat hij Ajax al vroeg in het seizoen treft. De Duitser wil voor een verrassing zorgen in de Johan Cruijff ArenA. „Iedereen weet dat Ajax een van de beste ploegen van de Eredivisie is en misschien ook wel in Europa. Maar als je mij vraagt; wanneer tref je Ajax het liefst, dan is dat in speelronde 1. Want ook Ajax heeft een nieuwe ploeg met een nieuwe trainer en daar is in de beginfase van het seizoen ook afstemming nodig”, aldus Wormuth.

„Wij treffen ze nu in speelronde 2, dus mogen we het laten zien. Wij willen onze eigen wedstrijd spelen, maar dat dit tegen Ajax moeilijk is, is ook duidelijk.” De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur.

FC Groningen, dat de competitie begon met een 2-2-gelijkspel tegen FC Volendam, kan in Amsterdam beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen doelman Jan Hoekstra, Marin Sverko, Emmanuel Matuta en Nordin Musampa zijn er niet bij.

In 2007 pakten de Groningers voor het laatst een punt in de ArenA. Vijftien jaar geleden werd het 2-2.