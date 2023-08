Kenny Tete benut beslissende strafschop tegen Spurs, toch is trainer woedend

Trainer Marco Silva was zelfs woest. Uiteraard niet vanwege de penaltykwaliteiten van de oud-Ajacied, maar wel vanwege een incident aan het begin van de tweede helft. Tete moest namelijk naar binnen om van schoeisel te wisselen, omdat er geen reserveschoenen bij de dug-out present waren. Zijn team moest vervolgens met tien man doorspelen. Terwijl hij in de kleedkamer bezig was, maakte Richarlison de 1-1, waardoor de Braziliaan de eigen goal van de verder goed spelende Micky van de Ven ongedaan maakte.

„Dit is de eerste en laatste keer dat zoiets kan gebeuren”, riep Silva na afloop tegenover Sky Sports. „De volgende keer moet dat door ons anders worden opgelost. We kunnen het ons niet veroorloven de tegenstander twee tot drie minuten zomaar tegen een man minder te laten spelen. Nu scoren ze ook in die fase. Hier gaan we het zeker nog over hebben.”

Tete held van de avond

Toch was er ook tevredenheid bij de manager. „Het beste team heeft gewonnen. Gedurende de 97 minuten waren wij de ploeg met de meeste kansen om te scoren. Alleen was er dus dat Tete-incident, waardoor we toch dat tegendoelpunt krijgen.”

Maar toch werd Tete dus de held van de avond. Nadat zijn voormalig Ajax-ploeggenoot Davinson Sánchez vanaf elf meter miste, vond Tete wel het net. „Bij het maken van een blok ging mijn schoen kapot”, zo legt Tete zelf uit op het clubkanaal van Fulham. „Ik dacht: laat ik maar naar binnen rennen, ik ben sneller dan de materiaalman. Ik wisselde de schoen, kwam terug en er viel een goal. Dat was natuurlijk een flinke teleurstelling. Maar we bleven vechten en dan is het wel mooi dat ik de winnende strafschop maak.”