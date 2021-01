Luuk de Jong ziet concurrent En-Nesyri schitteren met hattrick tegen Real Sociedad

De Jong was vorig jaar nog de held van Sevilla met cruciale goals in onder meer de Europa League-finale. Dit seizoen begon hij ook sterk met twee competitiegoals in drie duels, maar sindsdien staat hij droog in La Liga. Zodoende begon hij zaterdag voor de vierde keer in de laatste zes wedstrijden op de bank. Daar zat hij in het gezelschap van zijn landgenoten Oussama Idrissi en Karim Rekik.

Daarvandaan zag hij voor rust zijn rivaal in de spits En-Nesyri al twee keer scoren. De eerste na vier minuten was een intikker in een leeg goal en even later frommelde hij zich met wat fortuin langs een paar verdedigers, om vervolgens af te ronden. Toch ging Sevilla niet met een voorsprong rusten. Een eigen goal van Diego Carlos en een binnen gewerkte corner van oud-Willem II’er Alexander Isak zorgden voor een 2-2 ruststand.

Kort na de pauze zette En-Nesyri zijn team andermaal op voorsprong, dit keer met een echte spitsengoal. Van deze goal had Sociedad niet meer terug en dus waren de punten voor de thuisploeg, waar De Jong vlak voor tijd nog inviel bij de bezoekers. Sevilla en Sociedad hebben nu evenveel punten, maar Sociedad heeft wel drie wedstrijden meer gespeeld.