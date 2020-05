Sport Kort: Bruijn verruilt Heerenveen voor NEC

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Jordy Bruijn verruilt Heerenveen voor NEC

12.34 uur: Jordy Bruijn zet zijn voetballoopbaan voort bij NEC. De Nijmeegse eerstedivisionist huurde de 23-jarige middenvelder eerder al voor een half jaar in het seizoen 2018-2019 van sc Heerenveen en neemt hem nu definitief over, melden beide clubs zaterdag. Bruijn tekent in Nijmegen een contract voor drie jaar.

Bruijn verruilde in de zomer van 2016 Ajax voor Heerenveen. Via de beloften maakte hij op 20 januari 2018 zijn debuut in de eredivisie. In totaal kwam Bruijn tot 33 officiële optredens voor sc Heerenveen waarin hij twee goals en twee assists op zijn naam kreeg.

Bij NEC speelde hij eerder zestien competitieduels in de Keuken Kampioen Divisie waarin hij twee keer scoorde. „Ik ben blij om weer terug te zijn bij NEC”, laat Bruijn weten. „De komende jaren gaan we er alles aan doen om beter te worden en de club terug te brengen naar waar het hoort, de Eredivisie.”