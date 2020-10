Meesterknecht Sam Oomen ook uitlaatklep voor Wilco Kelderman

Sam Oomen speelt zelf geen rol in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. „Maar het gaat hier om Wilco, dat is het allerbelangrijkste.” Ⓒ FOTO Getty Images

MATERA - De dagprijs moest Michael Matthews aan Arnaud Démare laten, maar deze Giro d’Italia is er bij Team Sunweb desondanks voldoende reden voor een juichstemming. Met dank aan vooral Wilco Kelderman, de nummer 3 van het algemeen klassement, die dagelijks laat zien dat hij in topvorm verkeert. In de finale van de zesde etappe was het vooraan weer dringen geblazen met meesterknecht Sam Oomen, die tevreden constateerde dat zijn kopman en kamergenoot veilig over de streep kwam in Matera.