IOC: ’Alle landen met man én vrouw als vlaggendragers op Spelen’

Landen mogen in Tokio voor het eerst twee mensen (een man en een vrouw) aanwijzen die de vlag van hun land bij de rondtocht door het stadion vasthouden. Het Internationaal Olympisch Comité wil daarmee gelijkheid tussen de genders stimuleren.

Nu is het nog zo dat elk land één iemand naar voren schuift, vaak een sporter die een goede kans op een medaille maakt of al goed heeft gepresteerd in een ander groot toernooi. „We moedigen alle nationale olympische comités uit gebruik te maken van deze optie”, aldus IOC-voorzitter Thomas Bach woensdag na een bijeenkomst in Lausanne.

Het IOC besloot ook dat het voor alle 206 deelnemende landen verplicht is dat ten minste één vrouw meedoet aan de Olympische Spelen. Saudi-Arabië liet tot de Spelen van Londen in 2012 alleen mannen deelnemen. Bach: „Met deze twee initiatieven laten we de wereld zien dat er op de Spelen echt sprake is van gendergelijkheid.” Aan de komende Spelen doen ongeveer 11.000 atleten mee. 51,2 procent identificeert zichzelf als man en 48,8 procent als vrouw.