De Vrij wél, De Ligt niet in Serie A-elftal

Stefan de Vrij dus. Hij speelt tot dusverre een ijzersterk seizeon bij Inter. Samen met Milan Škriniar en de van Atlético Madrid overgekomen Diego Godin vormt hij een gouden trio achterin. De Ligt had een wat moeiaam begin bij Juventus, maar vorige week keerde hij voorzichtig het tij in Turijn. Met de enige treffer in de stadsderby tegen Torino besliste hij de wedstrijd.

De naam Romelu Lukaku valt ook op. De Belg draait al enkele maanden op volle toeren bij Inter Milan. In zijn eerste twaalf wedstrijden vond ‘Big Rom’ maar liefst 9 keer de weg naar het doel. De troepen van Inter-coach Antonio Conte beleven voorlopig een topseizoen in de Serie A en hijgen in de nek van grootmacht Juventus op de tweede plaats. In de spits wordt Lukaku vergezeld door de voorlopige topschutter in Italië: Lazio Roma-spits Ciro Immobile. Met 14 doelpunten in twaalf wedstrijden kende ook hij een indrukwekkende seizoensstart.

Maar dé verrassing in het elftal is toch ongetwijfeld Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel wordt met een plekje op het middenveld beloond voor zijn fantastische vorm bij Cagliari. De vorige speelronde schitterde Nainggolan nog met drie assists en een absolute wereldgoal tegen Fiorentina (5-2). Genoeg voor een plaatsje tussen sterren als Miralem Pjanic (Juventus) en Marcelo Brozovic (Inter Milan).

De 11 namen:

Doelman: Wojciech Szczesny (Juventus)

Verdedigers: Stefan de Vrij (Inter), Francesco Acerbi (Lazio Roma), Theo Hernandez (AC Milan)

Middenvelders: Papu Gomez (Atalanta), Miralem Pjanic (Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Radja Nainggolan (Cagliari), Luis Alberto (Lazio Roma)

Aanvallers: Romelu Lukaku (Inter), Ciro Immobile (Lazio Roma)

