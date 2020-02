Badr Hari maakt in juni rentree in de Glory-ring

De datum van de rentree lijkt bewust gekozen. De Ramadan loopt dit jaar van donderdag 23 april tot zaterdag 23 mei. Door op 20 juni te vechten, heeft Hari na de vastenmaand nog ruim de tijd om zich optimaal voor te bereiden op zijn comeback. „Eind mei is de Ramadan afgelopen, dus ik verwacht dat zijn volgende wedstrijd voor eind juni of begin juli wordt ingepland”, zei Mike Passenier, de trainer van Hari, begin februari al.

Collision II

Hari (35) stond op 21 december tijdens Collision II voor het laatst in de ring. De geboren Amsterdammer nam het in Arnhem voor de tweede keer op tegen Verhoeven. Hari maakte een sterke indruk. Twee keer ramde hij de regerend kampioen naar het canvas, maar in de derde ronde ging het mis. Hari zette een hoge trap in, landde verkeerd en blesseerde zich. Huilend van de pijn en frustratie verliet hij per brancard de Gelredome. Een dag later werd duidelijk dat hij een enkelband had gescheurd. Ook de eerste partij met Verhoeven moest Hari vroegtijdig staken, destijds door een armblessure. „Na een paar weken rust en de daaropvolgende revalidatie zal ik terugkomen om mijn doelstellingen te bereiken”, stelde Hari in december na zijn ziekenhuisbezoek.

Begin deze maand bevond Hari zich al in de eindfase van zijn herstel. „Badr bokst nog niet, maar is al wel weer aan het trainen om fit te worden. Over een week of drie zal hij wel weer op de stoep staan. Dan gaan we effe aan de bak met z’n tweetjes”, vertelde Passenier onlangs tijdens de NK boksen in Rotterdam. Het kamp-Hari hoopt medio 2021 op een derde clash met Verhoeven. „Uiteindelijk komt die wedstrijd er wel weer”, aldus Passenier. „Waarschijnlijk ergens halverwege volgend jaar. Daar mikken we op.”

Olympische Spelen

Nu Hari in juni weer aantreedt namens Glory is het zo goed als uitgesloten dat hij een gooi gaat doen naar een ticket voor het olympisch bokstoernooi in Tokio. De Nederlandse boksbond hoopte Hari te verleiden tot deelname aan het kwalificatietoernooi in Parijs, dat in mei plaatsvindt. Maar gezien het korte tijdsbestek, zijn exclusieve contract bij Glory en de verschillen tussen de twee vechtsportdisciplines lijkt het voor de kickbokser onmogelijk om beide ambities te combineren.

Sowieso zou het raar zijn als Glory het 35-jarige paradepaardje in deze fase van zijn carrière een paar maanden ’vrij’ geeft om zich te focussen op het boksen. Het is namelijk veel logischer dat de kickboksorganisatie zelf stadions uitverkoopt met Hari. De voorverkoop voor de partij van Hari in Rotterdam Ahoy start op zaterdag 29 februari om 17.30 uur, onmiddellijk nadat tijdens Glory 75 in Utrecht de tegenstander bekend is gemaakt.