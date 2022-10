Premium Het beste van De Telegraaf

Obscure toernooien zonder rechtstreekse tv-beelden bieden beste mogelijkheden Secondespel dat bakken met geld kan opleveren: tenniswereld geteisterd door louche gokkers

Door Marc Vermeiren

Een beeld van de tribunes in New York tijdens de US Open in september. Ⓒ ANP/HH

Dat in de voorbije European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen, dagelijks een drietal handlangers van goksyndicaten de Lotto Arena moest verlaten, toont dat het courtside betting verre van uitgeroeid is in het tennis. En dat ondanks de speciale teams van ‘detectives’ die deze louche figuren uit het publiek moeten filteren. Vier vragen over het fenomeen courtside betting.