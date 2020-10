Mist Nairo Quintana Tour de France 2021?

De Colombiaanse klimgeit kwam in de Tour ten val samen met Mollema (breuk in pols en spaakbeen) en Bardet (hersenschudding). Tijdens de lockdown nog voor de Tour werd hij bovendien aangereden door een auto bij hem thuis in Tunja.

Quintana moet nog geopereerd worden. Volgens zijn dokter gaat het om een van de moeilijkste blessures en kan het herstel vier tot acht maanden duren.

Bron: Het Nieuwsblad