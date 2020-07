’Laten topteams zich weer piepelen door Red Bull en Max Verstappen?’

De eerste race staat voor aanstaande zondag in Oostenrijk op het programma. Voor het Red Bull-team van Max Verstappen is dat direct een thuiswedstrijd. „Ik heb er veel zin in”, stelt Albers. „Het was toch een beetje leeg die weekenden.” Het Formule 1-seizoen was normaal gesproken afgelopen maart in Melbourne van start gegaan, maar het wereldwijd verspreide coronavirus zette daar een dikke streep doorheen. Vooralsnog staan er acht races op het programma en in de komende periode wordt de kalender normaal gesproken nog uitgebreid.

Luister de Formule 1-podcast hier of hieronder.

De laatste twee jaar won Verstappen op het thuiscircuit van Red Bull. „Je merkt toch dat ze altijd een goede set-up hebben voor de Red Bull Ring” onderstreept Albers. „Ik zie de laatste twee jaar dat Red Bull het heeft gewonnen op strategie. De vraag is of de topteams zich dit jaar weer laten piepelen op strategie of dat ze zorgen dat hun strategie ook op orde is. Dat is aftasten. Je hebt ook een beetje geluk nodig. Maar geluk moet je ook afdwingen. Max is pur sang gewoon een racer. Voor mij zit hij op hetzelfde level als Hamilton. Het komt er straks op aan wie de beste of meeste constante auto heeft.”

Nieuwsbrief Formule 1: ontvang elk raceweekend het laatste Formule 1-nieuws in je inbox.

Verder bespreken Van Haren en Albers in de Formule 1-podcast de situatie bij Ferrari tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc en het veelbesproken DAS-systeem van Mercedes. Gaat het daarnaast over de volgens Albers „beste keuze ooit van Red Bull” door voor Honda te gaan, wordt de positie van Alexander Albon naast Verstappen besproken en komt ook het racismedebat ter sprake waarin zesvoudig wereldkampioen Hamilton zich nadrukkelijk roert.

Onze Formule 1-expert Van Haren behoort de komende drie races tot het selectie groepje aanwezige media en zorgt zaterdag en zondag tijdens de kwalificatie en de Grand Prix voor live updates op telegraaf.nl/sport.

Formule 1-kalender

5 juli: GP Oostenrijk - Spielberg

12 juli: GP Steiermark - Spielberg

19 juli: GP Hongarije - Boedapest

2 augustus: GP Groot-Brittannië - Silverstone

9 augustus: GP 70th anniversary - Silverstone

16 augustus: GP Spanje - Barcelona

30 augustus: GP België - Spa

6 september: GP Italië - Monza

Vooralsnog staan er acht races op de Formule 1-kalender, maar dat aantal kan in de komende weken nog worden uitgebreid.