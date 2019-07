Droom Teunissen duurt voort

Mike Teunissen Ⓒ ANP

BRUSSEL - Nog altijd met kleine oogjes stond Mike Teunissen op het Tour-podium. Voor de tweede maal hielp Tour-legende Eddy Merckx de 26-jarige Limburger in de gele trui. De Ronde van Frankrijk is twee ritten op weg en Teunissen stond in beide gevallen als ritwinnaar op het schavot, de laatste keer zelfs zonder nachtrust. Hij kon zelf wel lachen om de tegenstelling die hij onbewust creëerde door te roepen: „De droom duurt voort.”