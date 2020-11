Column Robin van Persie: ’Rashford voorbeeld in de crisis’

Robin van Persie Ⓒ Matty van Wijnbergen

Robin van Persie maakte in september in zijn column in De Telegraaf duidelijk dat spelers door de coronacrisis even anders moeten worden beoordeeld. De situatie is alleen maar ernstiger geworden. De ex-topvoetballer ziet voor trainers dezelfde rol als horeca-ondernemers. „Creatief zijn en je team motiveren.”