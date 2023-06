Feyenoord aast op Joshua Brenet voor rechtsbackpositie

Brenet heeft een clausule in zijn contract, waardoor hij voor iets meer dan één miljoen euro kan verkassen deze zomer. De verdediger, die nog tot medio 2024 vastligt, wil deze zomer sowieso een stap omhoog maken en geniet ook interesse uit onder andere Italië, Turkije, Engeland en Griekenland.

Vorige zomer was Brenet, die toen transfervrij was, ook in beeld bij Feyenoord, maar toen voor de linksbackpositie. Met het oog op zijn kansen op speeltijd en omdat hij de voorkeur aan gaf om als rechtsback te blijven spelen, besloot Brenet toen bij te tekenen in Enschede. De tweevoudig Oranje-international speelde eerder voor PSV, TSG 1899 Hoffenheim en Vitesse.