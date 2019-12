Wiegman blijft ook na Tokio bij Leeuwinnen

Wiegman had een contract dat liep tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De nieuwe verbintenis eindigt na het EK van 2021. Oranje is nog ongeslagen in de kwalificatiereeks richting het Europees kampioenschap in Engeland en is al zo goed als zeker van deelname.

De regerende kampioen zal in Engeland mikken op titelprolongatie. Wiegman nam begin 2017 het stokje als bondscoach over van Arjan van der Laan – onder wie ze als assistent-trainer was – en leidde de ploeg een half jaar later via een zegetocht door eigen land naar de Europese titel. Afgelopen zomer volgde zilver op het WK in Frankrijk.

De Haagse trainer liet eerder al doorschemeren dat ze het nog steeds erg naar haar zin heeft als bondscoach van de vrouwen. „Ik wil graag met ambitieuze mensen werken. Dit team bestaat uit heel ambitieuze vrouwen. Die zijn ook qua ambitie van topniveau. Datzelfde geldt voor mijn staf. Als ik zie hoe professioneel wij werken, dan mag ik m’n handen dichtknijpen. We hebben één doel, daar werken we keihard voor. We willen nu allemaal naar het EK.”