Helmond Sport draait titelaspiraties FC Emmen de nek om

De wedstrijd moest worden ingehaald, omdat Helmond Sport op 14 januari weigerde te voetballen. De club claimde te veel coronagevallen te hebben in haar selectie. Volgens de KNVB kon dat onvoldoende worden aangetoond, waarna de bond de Helmonders drie punten in mindering bracht.

Die drie punten kan de ploeg van Sven Swinnen nu dus weer bijschrijven. In Emmen kwamen de bezoekers voor rust op voorsprong via Jellert van Landschoot, waarna Miguel Araujo in de slotfase de gelijkmaker binnen kopte. Daarmee leek het duel beslist, maar Van Landschoot werd in extremis dus alsnog matchwinnaar.

De thuisploeg moest winnen om de titelstrijd nog enigszins spannend te houden, maar met nog zeven wedstrijden te gaan en even zoveel punten achterstand op de koppositie lijkt plek twee op de Oude Meerdijk nu het hoogst haalbare. FC Volendam is momenteel koploper met 62 punten.