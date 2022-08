AZ met vijfde zege in successie naar groepsfase Conference League

En zo mag AZ het opnieuw gaan proberen in het hoofdtoernooi van het tweedejaars toernooi, waarin het afgelopen seizoen in de achtste finales werd geëlimineerd door het Noorse Bodö/Glimt. Vrijdagmiddag (14.30 uur) gaat AZ in Istanboel de koker in voor de loting van de groepsfase.

De club uit Alkmaar mag 2,94 miljoen euro aan startpremie bijschrijven, naast de bonussen van de vijf zeges in de kwalificatiefase. Een overwinning is goed voor een half miljoen, zodat AZ al meer dan vijf miljoen bij elkaar heeft gevoetbald.

Formaliteit

Jansen wilde in Noord-Portugal geen enkel risico nemen en stuurde dezelfde formatie het veld in waarmee AZ zowel Dundee United (7-0) als Gil Vicente (4-0) onder de voet had gelopen. De van liesklachten herstelde aankoop Jens Odgaard moest op de reservebank plaatsnemen, in de wetenschap dat zijn collega’s in zijn afwezigheid met scherp hadden geschoten.

Mocht het al niet het geval zijn geweest, dan had Dani de Wit de wedstrijd na 43 seconden al tot een formaliteit kunnen degraderen. De schaduwspits schoot op aangeven van Myron van Brederode met een slepende beweging van zijn linkerbeen op de paal. Drie minuten later kopte De Wit uit een voorzet van Jordy Clasie over.

Watertanden

Hoewel Gil Vicente moest, had AZ in het verloop van de eerste helft de meest aanvallende intenties. Ook al speelden de Noord-Hollanders, die de krachten spaarden, allesbehalve volgasvoetbal speelde. De thuisclub bakte er helemaal niets van en besloot uit frustratie de benen van een paar jonge AZ’ers te zoeken: Van Brederode kreeg een rotschop van Kevin Medina, terwijl Matheus Buene zijn noppen op de kuit van Milos Kerkez plantte.

Natuurlijk had AZ met een voorsprong de kleedkamer moeten opzoeken. Zeker na een klutsdribbel ‘á la Luis Suarez’ van Vangelis Pavlidis. De Griekse spits frommelde zich langs drie Portugese verdedigers maar schoot op de paal. Van Brederode schoot voorlangs na een perfect uitgevoerde dribbel die de liefhebber deed watertanden.

Uitstekende Van Brederode

Zo snel als De Wit in het eerste bedrijf dicht bij de 0-1 was, zo rap miste Hakon Evjen pal na rust een daverende kans op de 0-1. Ook ditmaal was de uitstekende spelende linksbuiten Van Brederode de aangever. Knappe jongen die de tiener de komende periode uit de basis gaat spelen. Maar goed, vroeg of laat is Jesper Karlsson weer fit, mocht hij AZ niet voor 1 september verlaten.

De gasten vonden op het uur uiteindelijk toch het net, uit de mooiste Alkmaarse aanval. Van Brederode zette weer eens een avontuurlijke dribbel in, vond Pavlidis die Evjen vrij voor Brian Araujo zette. De Noor, op de rechterflank bevrijd van de concurrentie van (achtereenvolgens) Calvin Stengs, Albert Gudmundsson en Zakaria Aboukhlal, stiftte de bal met gevoel over de Gil-doelman.

Ondergrens

Na de bevrijdende openingsgoal was de ban voor de gretige Jansen Express gebroken. Drie minuten later verdubbelde Tijjani Reijnders de voorsprong (0-2) na een run vanaf eigen helft waarbij hij ogenschijnlijk een vrije doortocht kreeg van de thuisclub, die in de tweede helft wel heel erg door de ondergrens knalde.

Na de 0-2 was het grote wisselen begonnen. Jansen bracht Mayckel Lahdo, Yuki Sugawara, Jens Odgaard, Yusuf Barasi en Mees de wit. Dat kwam de concentratie niet ten goede, hetgeen vlak voor tijd de eretreffer van de thuisclub inluidde (2-1). AZ geloofde het verder wel en zag Juan Boselli nog bijna de 2-2 maken, maar Hobie Verhulst redde knap. Daarna werd het duel rustig uitgetikt. Er wachten in de Eredivisie voor het nog ongeslagen AZ belangrijkere zaken. Zoals het uitduel met SC Cambuur, komende zondagmiddag in Leeuwarden.