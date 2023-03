Real Madrid raakt verder achterop bij Barcelona

Barcelona won eerder op zondag al voor eigen publiek van Valencia (1-0). Raphinha maakt het enige doelpunt. Barcelona speelde een half uur met tien man na een rode kaart voor Ronald Araújo. Frenkie de Jong werd in de rust gewisseld bij Barcelona. Justin Kluivert mocht in de slotfase invallen bij Valencia.

Real Madrid was de betere ploeg in Sevilla. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti creëerde ook best veel kansen. Maar keeper Claudio Bravo van Betis hield zijn doel schoon.

Raphinha opende de score voor FC Barcelona

FC Barcelona heeft zich hersteld van de competitienederlaag vorige week bij Almería. Nadat de ploeg van coach Xavi donderdag al het eerste duel met Real Madrid uit de halve finales van de Spaanse beker in Madrid met 1-0 had gewonnen, versloeg het nu met dezelfde cijfers Valencia voor La Liga. Het laatste half uur speelde de koploper na het wegzenden van Ronald Araújo met tien man.

De Braziliaan Raphinha zette zijn ploeg na een kwartier op voorsprong met een kopbal na een knappe pass van Sergio Busquets. Het was een van de weinige hoogtepunten in een vlakke eerste helft. Frenkie de Jong keerde na rust niet terug op het veld. De Nederlandse middenvelder werd vervangen door de Ivoriaan Franck Kessié.

Penalty Valencia?

Barcelona kreeg in de 55e minuut een strafschop, toegekend nadat een schot van Jules Koundé tegen de arm van Hugo Guillamón was beland. Ferran Torres (ex-Valencia) schoot de bal via de paal naast. In de daaropvolgende aanval raakte ook ploeggenoot Ansu Fati de paal. Araújo kreeg niet veel later rood vanwege het tegenhouden van de doorgebroken Hugo Duro.

In de slotfase viel Justin Kluivert nog in bij Valencia. Een overtreding van Kessié op Fran Perez leek een strafschop waard, maar arbiter Javier Alberola Rojas zag er niets in. Kluivert was met een schot nog dicht bij de gelijkmaker.