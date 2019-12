Extra tegenvaller voor Onana

De Kameroener kreeg in het thuisduel met Valencia een gele kaart na een opstootje en is daardoor automatisch voor één wedstrijd geschorst.

Ajax had bij een zege of gelijkspel overwint in de Champions League, maar verloor van Valencia (0-1), terwijl Chelsea van Lille OSC won. Daardoor is de kampioen van Nederland, vorig jaar nog halve finalist, in 2020 actief in de Europa League.

Het enige) doelpunt van de werd gemaakt door Rodrigo, die na een onhandig optreden van Joël Veltman hard raak schoot en Onana kansloos liet.

