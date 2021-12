Zó reageerde Max Verstappen op felicitaties Mercedes-baas Toto Wolff

De allerlaatste ronde van het F1-seizoen is beslissend gebleken over wie zich wereldkampioen mocht noemen in 2021. Hoewel ze bij Red Bull aan het langste eind trokken, is Marko het er ook over eens dat de regels eenvoudiger en rechtlijniger moeten worden om zulke situaties in de toekomst te vermijden.

„Voor een keer zijn we het eens”, aldus Wolff tegenover Bild. „De regels moeten waterdicht zijn, zodat zoiets niet nog een keer gebeurt en de juiste mensen moeten er hun verantwoordelijkheid voor nemen.”

Toch felicitaties Wolff

Daarmee lijkt Wolff het vooral te hebben over de racedirecteur van de FIA, Michael Masi, met wie hij op dit moment niet ’on speaking terms’ is.

Maar ondanks de hele situatie heeft Wolff Verstappen toch gefeliciteerd met zijn eerste wereldtitel en dat kon de Nederlandse coureur appreciëren. De wereldkampioen reageerde als volgt: „Hartelijk dank. Het was een zware strijd, ik kijk uit naar volgend jaar.”

Horner en Hand van God

Red Bull-teambaas Horner mocht zich ook verheugen op felicitaties van Wolff. Die antwoordde dat ’het een mooi duel was’ en dat ze bij Mercedes ’vooral niet mogen vergeten’ dat ze voor de achtste opeenvolgende keer wereldkampioen geworden zijn bij de constructeurs.

Felicitaties uitgewisseld dus, maar ook in 2022 zal de strijd ongetwijfeld op het scherpst van de snede gevoerd worden en bij momenten wellicht zomaar weer over de grens.

Aan Bild liet Wolff tevens weten dat hij de ontknoping van dit Formule 1-seizoen tussen enkele andere controversiële momenten uit de sportwereld plaatst. „Voor mij staat dit op gelijke hoogte met de Hand van God door Diego Maradona en met het Wembley-doelpunt in 1966.”

Bron: Bild/Het Nieuwsblad