Steven Bergwijn genoot van bizarre Spurs-zege op Ajax

De voormalig jeugdspeler van de Amsterdammers geeft in de video Ajax een klein trapje na. „Vorig seizoen genoot ik er van dat jullie Ajax hebben verslagen”, zegt hij met een lach. Bergwijn speelde tot zijn 13e bij de Amsterdammers in de jeugd, voordat hij naar PSV vertrok.

Ajax miste in mei 2019 op wonderbaarlijke wijze de finale van de Champions League, door in de 95e minuut bij een 2-2 stand een goal van Lucas Moura te incasseren. Door de treffer plaatste niet Ajax, maar Spurs zich voor de finale. In de finale moesten de Londenaren overigens hun meerdere erkennen in Liverpool.

Bovendien stond Bergwijn ook nog eens nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax, afgelopen zomer. Uiteindelijk vond de transfer niet plaats. In plaats daarvan, speelt Bergwijn nu voor Tottenham en daar kijkt hij erg naar uit.

„Fantastische transfer bij een fantastische club. Het is een droom voor elke speler om in de Champions League te spelen.”

