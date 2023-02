Feyenoord na ongekend spektakelstuk kwartfinalist in KNVB-beker

Paixao benutte uiteindelijk de beslissende strafschop nadat Ilias Bronkhorst als enige speler van elf meter had gemist. In de verlenging maakte Jordy Bruijn eerst de 2-3 voor NEC, maar sloeg Santiago Gimenez hard terug. Javairo Dilrosun leek vervolgens met een knappe pegel voor de beslissing te zorgen, maar nog was het niet gedaan. Bruijn maakte gelijk.

Arne Slot

Het is al vaak genoeg gezegd: Arne Slot zorgt als coach voor aantrekkelijk en aanvallend voetbal sinds hij voet heeft gezet in de havenstad en Feyenoord onder zijn hoede heeft. En als het een keer niet goed is, dan is er in elk geval voldoende spektakel. Het was tijdens dit bekerpotje lang slordig en rommelig, maar het kolkende slotstuk maakte net als afgelopen zondag tegen PSV alles weer goed.

Bekijk ook: Ook Kökcü en Yilmaz rouwen om slachtoffers aardbevingen in Turkije

Het regende kansen, met Santiago Gimenez als het grote gevaar in de spits nadat Slot aanvankelijk Danilo nog de voorkeur had gegeven tussen twee Eredivisieduels in. De Mexicaan bezorgde NEC in de reguliere speeltijd al veel problemen, maar was in de verlenging het meest dodelijk.

Calvin Verdonk heeft gescoord voor NEC. Alireza Jahanbakhsh baalt. Ⓒ Pro Shots

Tegen alle verhoudingen in produceerde de ploeg van Rogier Molhoek met slechts tien man in de eerste helft van de verlenging (Philippe Sandler kreeg rood in de 90e minuut) nog een derde goal (2-3) en dat betekende dat Feyenoord opnieuw alles uit de kast moest halen om de stugge Nijmegenaren op de knieën te krijgen. Gimenez kopte al snel de 3-3 binnen.

Druiven zuur

Voor het dapper strijdende NEC zijn de druiven zuur. De Nijmegenaren dachten werkelijk dat ze in de volgende ronde stonden en waren ervan overtuigd dat het niet meer kon misgaan, toen ex-Feyenoorder Sandler hands maakte en een penalty veroorzaakte. Hij mocht meteen met rood van het veld. Het was de inleiding voor een krankzinnige slotfase, eigenlijk net zo sensationeel als het toetje van zondag.

Branderhorst lang de held

In de laatste fase van de gewone speeltijd én in de verlenging was doelman Mattijs Branderhorst lang de held aan Nijmeegse kant. Hij ranselde de ene na de andere bal uit het doel tijdens het bombardement van Feyenoord. Saillant detail: met Branderhorst en Timon Wellenreuther onder de lat bij Feyenoord stonden de voormalige reserve- en eerste keeper van Willem II tegenover elkaar. Nu maakten ze een bijzondere avond in De Kuip mee. De een als vervanger van Jasper Cillessen, de ander als stand-in voor de geblesseerde Justin Bijlow.

Igor Paixao zorgt voor de 2-2. Ⓒ Pro Shots

Voor Calvin Verdonk was het ook een bijzondere terugkeer in De Kuip. Als huurspeler bij NEC scoorde hij al eerder tegen Feyenoord, nu knalde hij weer raak tegen de club waar hij de hele jeugdopleiding doorliep en waar hij in 2015 een vijfjarig contract tekende. Verdonk en Pedro Marques zorgden voor een 2-0 voorsprong bij rust.

Euforie in Rotterdam

In Rotterdam heerst al maanden euforie omdat het elftal van Slot de ranglijst aanvoert en in veel wedstrijden aantrekkelijk voetbal speelt. Voor veel supporters zou een nieuwe landstitel, de eerste onder het bewind van de super-aanvallend ingestelde coach, een droom zijn na het behalen van de Europa League-finale die leidde tot het vertrek van veel spelers.

Weg vol hobbels

Maar de weg naar de landstitel is nog lang en zit vol hobbels. Die weg is alleen maar lastiger geworden doordat de ene na de andere speler door een blessure wegvalt. Met als gevolg dat Slot in een week waarin drie duels in acht dagen op het programma staan, een elftal moet formeren dat lang niet zijn sterkste team is. De 20-jarige Mohamed Taabouni, gratis overgekomen van AZ afgelopen zomer, kreeg zodoende opeens zijn debuut in de basis bij Feyenoord.

Orkun Kökcü zorgt voor de 1-2. Ⓒ Pro Shots

Taabouni is een enthousiaste middenvelder, die tegen NEC heel veel wilde laten zien maar in kwaliteit gewoon nog onder doet voor mannen als Kökcü, Szymanski of Timber. Hij heeft in de Eredivisie exact 13 minuutjes achter zijn naam staan voor Feyenoord. In de tweede helft kreeg hij gezelschap van Timber op het middenveld, omdat die gedwongen door de 2-0 achterstand wel een helft aan de bak moest.

Gimenez van de bank

Voorin gaf Slot rust aan Santiago Gimenez, maar daar moest hij ook al snel van terugkomen. Danilo voldeed op geen enkele wijze in de punt van de aanval, terwijl die juist nu de kans kreeg om te bewijzen dat de Mexicaan hem niet voorbij holt in deze fase.

De Noor Marcus Pedersen mocht in de rust ook in de kleedkamer achterblijven. Hij liet bij het eerste doelpunt van NEC Calvin Verdonk uit zijn rug weglopen, die daarna stand-in doelman Timon Wellenreuther het nakijken gaf. Pedersen was indirect ook schuldig aan de tweede tegengoal, omdat hij zijn eigen keeper in de problemen bracht met een verkeerde terugspeelbal. Wellenreuther kon in eerste instantie nog wegwerken, maar uit de opgevangen bal kwam direct de aanval die tot de 0-2 leidde.