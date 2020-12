Effectief PSV ruim langs lastige horde RKC Waalwijk

De Eindhovenaren zaten al snel op rozen in Waalwijk. RKC raakte in de 10e minuut nog de lat, maar een minuut later lag de bal via Cody Gakpo aan de andere kant wel tussen de palen: 0-1.

Drie minuten later liet Mo Ihattaren zch net als vorige week gelden met een treffer. Zijn lage schuiver van 20 meter viel pardoes achter de weinig overtuigende doelman Kostas Lamprou: 0-2.

Goed spel RKC

En dat terwijl het elftal van trainer Fred Grim prima partij bood. RKC vertoonde uitstekend veldspel en had dan ook meer doelpogingen dan PSV bij rust. De Eindhovenaren waren echter veel effectiever. RKC deed zichzelf flink tekort in de eerste 45 minuten. Schmidt kreeg overigens nog geel na aanmerkingen op de leiding.

Na de theepauze was de eerste kans er een voor PSV. Rosario vond bij de tweede paal Denzel Dumfries, die knap kopte, maar Lamprou hield zijn doel deze keer schoon. Een minuut later pakte Lamprou op fraaie wijze een schot van Mario Götze. Schmidt had zijn ploeg een stuk scherper uit de rust gestuurd, zo op het oog.

Handsbal Teze

In de 56e minuut kwam de bal ongelukkig op de hand van Jordan Teze, maar arbiter Blom zag er geen strafschop in. Geen kans voor RKC op de aansluitingstreffer te maken dus. Het geloof in een goed resultaat leek na deze beslissing definitief weg bij de Waalwijkers.

In de 60e minuut koos Schmidt er toch weer voor om twee van zijn topspelers eraf te halen. Gakpo en Donyell Malen werden gewisseld voor Joel Piroe en Noni Madueke.

Penalty en eretreffer

Een slimme loopactie van Dumfries bezorgde PSV een penalty na ingrijpen van Melle Meulensteen. De aanvoerder ging zelf achter de bal staan: 0-3.

Finn Stokkers zorgde in de 87e minuut met een heerlijke pegel voor de eretreffer in de wedstrijd. De goal was verdiend voor de ploeg van Grim.

In de 94e minuut zorgde invaller Madueke met een geluksballetje nog voor een 1-4 eindstand. PSV komt door de zege op gelijke hoogte met Ajax, dat zondag nog speelt uit bij ADO Den Haag.