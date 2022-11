Locaties zes F1-sprintraces in 2023 bekend

Na twee jaar met drie van die korte races op zaterdag, wordt het aantal zoals bekend verdubbeld in 2023. De uitslag van de sprint bepaalt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Ook zijn er WK-punten te verdienen: 8 voor de winnaar.

De eerste sprintrace wordt volgend seizoen verreden in Baku, tijdens het vijfde Grand Prix-weekeinde van het jaar. Later wordt er ook gesprint in Oostenrijk, België, Qatar, Austin en Brazilië. In Oostenrijk en Brazilië gebeurde dat dit jaar ook. Met name tijdens die laatste sprintrace gebeurde er veel. Bronnen rond de Formule 1-top bevestigen de zes decors, na eerdere berichtgeving van Auto, Motor und Sport.

Richting het einde van het seizoen volgen de sprints elkaar in rap tempo op. Qatar en Austin zijn Grand Prixs nummer 19 en 20 van het seizoen, Brazilië is race 22. Daarna zijn er nog wedstrijden in Las Vegas en Abu Dhabi, die volgens het traditionele format worden afgewerkt.

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen en de standen in de klassementen