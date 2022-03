Amerika beloofde land voor Formule 1: race in Las Vegas definitief

Het zal vermoedelijk de voorlaatste race van het seizoen worden, vóór de gebruikelijke afsluiter in Abu Dhabi. De Grand Prix in Vegas wordt daarnaast op zaterdagavond gereden, zondagochtend vroeg in Europa. Het stratencircuit wordt ruim 6 kilometer lang, telt drie lange rechte stukken en veertien bochten.

"Een derde race in de Verenigde Staten laat de enorme aantrekkingskracht en groei van onze sport zien"

De Formule 1 is sinds 2017 in handen van Liberty Media, een Amerikaans mediaconglomeraat. Voor de eigenaar zijn de Verenigde Staten op commercieel gebied zeer interessant. Mede dankzij de bloedstollende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vorig jaar en de populaire Netflix-documentaire Drive to Survive wint de Formule 1 ook aan de andere kant van de oceaan aan populariteit. Begin mei dit jaar debuteert Miami op de kalender en die race was in rap tempo uitverkocht.

De Grand Prix in Austin was vorig seizoen met 400.000 toeschouwers – verspreid over drie dagen – de best bezochte race ooit. En onlangs bleek de openingsrace in Bahrein op het Amerikaanse ESPN de best bekeken Grand Prix op kabeltelevisie sinds 1995. Met gemiddeld anderhalf miljoen kijkers valt dat in absolute aantallen nog mee, maar duidelijk is dat de sport in Amerika in de lift zit.

Het circuit in Las Vegas.

,,Een derde race in de Verenigde Staten laat de enorme aantrekkingskracht en groei van onze sport zien”, vindt Formule 1’s CEO Stefano Domenicali. ,,Las Vegas is een bestemming die over de hele wereld bekend staat om zijn opwinding, gastvrijheid, spanning en natuurlijk de beroemde Strip. Er is geen betere plek voor de Formule 1 om te racen dan in de entertainmenthoofdstad van de wereld en we kunnen niet wachten om hier volgend jaar te zijn.”

De Formule 1-leiding kiest er volgend jaar dus voor om op drie verschillende momenten naar Amerika af te reizen, vermoedelijk in mei (Miami), oktober (Austin) en dus november (Las Vegas). In Las Vegas werd twee keer eerder een Grand Prix afgewerkt, in 1981 en 1982.

Met de komst van Las Vegas, de terugkeer van China en de vaste ‘aanstelling’ van Qatar – dat dit jaar waarschijnlijk ook weer op de kalender komt in plaats van Rusland – is het dringen geblazen op de kalender. Zeker is dat minimaal één van de races die dit jaar nog op de kalender staat verdwijnt. Het Franse Paul Ricard en Belgische Spa-Francorchamps zitten wat dat betreft op de schopstoel.