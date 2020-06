Dure nederlaag Weghorst met Wolfsburg, Bielefeld promoveert

Jonas Hofmann nam in het eerste half uur de 1-0 en 2-0 voor zijn rekening en Lars Stindl bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand.

Voor Gladbach, dat het seizoen zo goed begon, was het pas de derde zege sinds de coronapauze. Drie andere duels gingen verloren en één eindigde in een gelijkspel. Gladbach staat nu vierde met twee punten meer dan Bayer Leverkusen, dat woensdag 1. FC Köln ontvangt. De eerste vier verzekeren zich van een plek in de Champions League.

Bij Wolfsburg, dat zesde staat, deed Weghorst de hele wedstrijd mee. „Het was absoluut geen goede prestatie. Het was een van de slechtste wedstrijden van het seizoen. Ik had geen enkel schot op doel en vandaag was het op elk gebied te weinig”, zei de spits na de teleurstellende nederlaag.

„We moeten niet gaan twijfelen, want dat helpt niet. We moeten hiervan leren. Volgende week bij Schalke wordt het een finale voor ons. De vele wedstrijden mogen geen excuus zijn.” Voor Wolfsburg zijn er nog twee duels te spelen; na het uitduel met Schalke ontvangt Wolfsburg Bayern München.

Vorig jaar won Wolfsburg nog met 3-0 bij Gladbach.

Arminia Bielefeld promoveert naar Bundesliga

Arminia Bielefeld keert komend seizoen terug in de Bundesliga. De koploper van de tweede Bundesliga is als eerste ploeg zeker van promotie na de remise van nummer 2 Hamburger SV thuis tegen VfL Osnabrück (1-1). Met een voorsprong van zeven punten kan Bielefeld niet meer onder HSV eindigen.

Nummer 3 VfB Stuttgart speelt woensdag thuis tegen SV Sandhausen. Bij winst neemt Stuttgart de tweede plek van HSV over, met een marge van één punt. Beide promotiekandidaten hebben dan nog twee competitieduels te gaan. De eerste twee plaatsen zich voor de Bundesliga, de nummer 3 speelt nog in een play-off om promotie/degradatie.

Bielefeld won maandag in eigen stadion zonder problemen van Dynamo Dresden: 4-0. Arminia degradeerde in 2009 uit de Bundesliga. Nadien speelde de club zelfs drie seizoenen op het derde niveau van Duitsland.