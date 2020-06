Dure nederlaag Weghorst met Wolfsburg tegen Gladbach

Jonas Hofmann nam in het eerste half uur de 1-0 en 2-0 voor zijn rekening en Lars Stindl bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand.

Voor Gladbach, dat het seizoen zo goed begon, was het pas de derde zege sinds de coronapauze. Drie andere duels gingen verloren en één eindigde in een gelijkspel. Gladbach staat nu vierde met twee punten meer dan Bayer Leverkusen, dat woensdag 1. FC Köln ontvangt. De eerste vier verzekeren zich van een plek in de Champions League.

Bij Wolfsburg, dat zesde staat, deed Weghorst de hele wedstrijd mee. Vorig jaar won Wolfsburg nog met 3-0 bij Gladbach.