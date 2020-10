Oranje kleurloos tegen Britse hockeysters na lange pauze: ’Eigenlijk kon alles beter’

Eva de Goede (l.) duelleert met de Britse Sarah Evans. „We weten nu dat er genoeg werk aan de winkel is.” Ⓒ FOTO ANP/HH

AMSTERDAM - Het was acht maanden geleden dat de Oranje-hockeysters in Argentinië hun laatste officiële wedstrijd speelden. Aanvoerster Eva de Goede (31) kwam wegens een kuitblessure zelfs nog langer niet in actie voor het Nederlands elftal. Dinsdag speelde de beste speelster van de wereld eindelijk weer eens een interland. Het hield niet over. Groot-Brittannië werd in de Pro League na een 1-1 gelijkspel pas na shoot-outs verslagen.