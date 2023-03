Roglic deelt dubbele tik uit aan Evenepoel in Catalonië

De twee stonden in tijd gelijk aan kop in het klassement na de vierde rit, Roglic nam nu de nodige seconden afstand van zijn voornaamste belager. In het klassement staat hij tien tellen voor. De Portugees Joao Almeida bleef het langst in het spoor van de favorieten en eindigde als derde in de rit, voor de Spanjaard Marc Soler.

Zware dagen

„Het was een tijdje geleden dat ik zo’n zware inspanning heb moeten leveren”, zei Roglic in een eerste reactie. „Het ging misschien wel beter dan ik had verwacht. Met dit resultaat ben ik heel blij. Het is bovendien mooi dat ik de leiderstrui heb weten te behouden, maar of ik deze koers ga winnen, is nog lang niet zeker. Er volgen nog twee zware dagen, maar we gaan proberen er het beste van te maken.”

Het is de zesde zege van het seizoen voor Roglic. In de Ronde van Catalonië won hij ook al de openingsrit.

De etappe ging vrijdag van Tortosa naar Lo Port over zo’n 180 kilometer. Zaterdag volgt een 177 kilometer lange heuvelrit tussen Martorell en Molins de Rei. De 102e Ronde van Catalonië eindigt zondag in Barcelona, waar de Montjuïc de laatste forse opdracht voor de renners is.

Noor Blikra wint derde etappe Olympia’s Tour

De Noor Erlend Blikra heeft de derde etappe van Olympia’s Tour op zijn naam geschreven. De wielrenner van de opleidingsploeg van Uno-X was na 168,3 kilometer tussen Gieten en Ruurlo de snelste in de sprint. Blikra bleef Coen Vermeltfoort en Martijn Budding voor.

Op drie kilometer van de finish in Ruurlo werd een kopgroep teruggepakt, waarop een sprint volgde. Daarin was de Noor de snelste. „Voor mij was het mooi dat het lukte om die groep weer terug te halen, want ik zat niet mee met de eerste groep”, zei Blikra. „Ergens in de wedstrijd zat ik volgens mij zelfs in de laatste groep. Maar we zijn er in blijven geloven. Ik ben heel blij met deze zege.”

De leiderstrui blijft in handen van de Deen Emil Vinjebo. Olympia’s Tour duurt tot en met zondag.