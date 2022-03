Duitsland verslaat Israël in aanloop naar duel met Oranje

Voetbal

Oranje rekent in doelpuntrijk oefenduel af met Denemarken

Oranje is het interlandjaar 2022 begonnen met een 4-2 zege op Denemarken in een oefeninterland. Het was een grotendeels overtuigend optreden tegen de Denen, de halve finalist van het EK vorig jaar en een van de eerste landen die in Europa plaatsing voor het WK in Qatar wisten af te dwingen. Een hoog...