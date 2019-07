De Ligt maakt debuut voor Juventus tegen Spurs

De Ligt arriveerde afgelopen week in Turijn en werd vrijdag officieel aan het grote publiek gepresenteerd. De 19-jarige verdediger maakte zo de overstap van Ajax naar Juventus. De transfersom voor de voormalig aanvoerder van de Amsterdammers bedraagt 75 miljoen euro.

„Eigenlijk is hij er nog niet klaar voor”, doelde Sarri op het feit dat De Ligt nog nauwelijks met de groep heeft meegetraind. Dat gebeurde zaterdag in Singapore pas voor de eerste keer. „Maar voor een nieuwe speler is het goed om wedstrijdritme op te doen.” Saillant detail is dat De Ligt met Ajax afgelopen seizoen in de halve finales van de Champions League door de Spurs werd uitgeschakeld.

De Ligt verheugt zich op zijn nieuwe avontuur, zo stelde hij eerder in Turijn tegenover Telesport. „Juventus is zó overtuigd van me, gaf me zó het gevoel dat ze me dolgraag wilden en heeft zó’n duidelijk groeiplan met me. En Italië is van heel de wereld hét land waar verdedigen het meest wordt gewaardeerd. Dat alles maakt dit een heel goede leerschool voor me, met fantastische mentoren, waardoor ik een nóg completere verdediger kan worden.”

Het duel tussen Juventus en Tottenham Hotspur begint zondag om 13:30 uur (Nederlandse tijd).

Bekijk ook: De Ligt vereerd met nummer 4 bij Juventus