Felle kritiek op NFL-club San Francisco 49ers ondanks donatie: ’We willen je geld niet’

Eigenaar Jed York maakte in een verklaring op de sociale media van de 49ers bekend dat zijn club 1 miljoen dollar doneert aan „lokale en nationale organisaties die zich inzetten voor verandering”, naar aanleiding van de dood van George Floyd, de donkere man die overleed nadat hij op hardhandige wijze was opgepakt door de politie. York werd er echter fijntjes aan herinnerd dat hij enkele jaren geleden de protesterende Colin Kaepernick min of meer aan de kant schoof.

„Mensen in ons land hebben pijn. De emoties zijn rauw, en terecht. De afgelopen weken zijn er gruwelijke daden gepleegd. Voordat we een ingrijpende verandering kunnen realiseren, moeten we de moed hebben om eerst het probleem te erkennen: zwarte mannen, vrouwen en kinderen en onderdrukte minderheden worden nog steeds systematisch gediscrimineerd”, schreef York.

Op Twitter plaatsten veel mensen als reactie een foto van Kaepernick, oud-speler van de 49ers, die op één knie zit. „Niemand wil jouw geld Jed, we willen rechtvaardigheid”, schreef Eric Reid, oud-speler van de 49ers. Volgens Reid smeekte York hem in 2016 om niet net als Kaepernick tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied als protest op één knie te gaan zitten.

Kaepernick speelde tussen 2011 en 2016 voor de 49ers. Tijdens zijn laatste seizoen knielde de American footballer regelmatig tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Het was zijn manier om te protesteren tegen politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. Kaepernick kreeg bijval van heel wat collega’s, onder wie Reid. President Donald Trump was echter woest en betichtte Kaepernick en diens medestanders van een gebrek aan respect.

San Francisco 49ers nam aan het einde van dat jaar afscheid van Kaepernick, die als symbool van de protestbeweging tot zijn eigen frustratie nergens meer aan de bak kon. Volgens Kaepernick was er sprake van een samenzwering tussen de NFL-clubs.