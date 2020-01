Boksbond wil met Badr Hari naar Olympische Spelen

Of Hari daadwerkelijk een poging gaat wagen om zich te kwalificeren voor Tokio 2020 is echter nog allerminst zeker. Zoals bekend staat hij op dit moment onder contract bij vechtsportorganisatie Glory, die de geboren Amsterdammer voor minimaal een paar maanden ’vrij’ moet geven. Daarover moet door de betrokken partijen nog worden onderhandeld. Voor het geld hoeft Hari in ieder geval niet aan een olympische missie te beginnen. Op weg naar en in Tokio staat vooral sportieve eer op het spel.

Voorliefde voor boksen

Hari, die als kickbokser voor Marokko uitkomt, heeft zijn voorliefde voor het boksen nooit onder stoelen of banken gestoken. In de aanloop naar de Zomerspelen in Londen (2012) werd hij bovendien al eens door het Marokkaans Olympisch Comité benaderd. Dat aanbod nam hij destijds in overweging, maar de voormalige K-1-vechter besloot uiteindelijk niet toe te happen. „Daar had ik meerdere redenen voor: de kwalificatiemomenten kwamen op een ongunstig moment, ik ben geen puntenbokser en het behalen van een gouden medaille op de Spelen is een geweldige prestatie, maar ik streef een hoger doel na”, zei Hari in januari 2012 tegenover De Telegraaf.

Dat hogere doel was op dat moment een doorbraak als profbokser in de Verenigde Staten. „Daar droom ik allang van. Dromen moet je proberen te realiseren. Boksen is mijn grote liefde”, aldus Hari in datzelfde interview. „Naam maken als bokser is niet moeilijk, maar ik wil geen eendagsvlieg zijn. Binnen drie jaar wil ik om de wereldtitel vechten en dan houd ik het nog ruim aan. En ik wil in de toekomst graag een keer in Nederland boksen, maar dan wel alleen in een volle Amsterdam ArenA. Voor minder doe ik het niet.”

Ondanks de torenhoge ambities kwam Hari’s bokscarrière echter nooit van de grond. Maar dankzij de Nederlandse boksbond krijgt hij nu dus wellicht een nieuwe kans. „In deze fase kan ik het contact met de trainer van Badr Hari (Mike Passenier, red.) en Badr zelf ontkennen noch bevestigen”, was het enige dat Boris van der Vorst, voorzitter van de boksbond, woensdagavond kwijt wilde over deze zaak.

Hari verlaat op een brancard de ring op weg naar het ziekenhuis nadat hij geblesseerd was geraakt in zijn partij tegen Verhoeven. Ⓒ Richard Sijmons

Na zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven, vorige maand in de Gelredome, herstelt Hari momenteel van een enkelblessure. Tot zijn opgave in de derde ronde van dat titanengevecht liet Hari bij vlagen zien zijn boxing skills niet verleerd te zijn. De (nabije) toekomst zal moeten uitwijzen of hij die komende zomer ook in Tokio aan het publiek kan tonen. Daarnaast is het natuurlijk zeer de vraag of Hari als doorgewinterde kickbokser is opgewassen tegen gespecialiseerde boksers. Het eerste olympisch kwalificatietoernooi voor de Nederlandse (amateur)boksers begint medio maart in Londen. Twee maanden later volgt een eventuele herkansing in Parijs.