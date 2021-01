Dakar: Brabec van route af, Benavides neemt voorschot op eindzege

De 32-jarige Honda-coureur profiteerde in de voorlaatste etappe, van Al Ula naar Yanbu, van problemen bij zijn concurrenten Ricky Brabec en Joan Barreda.

De Amerikaan Brabec, die de etappe begon met 51 seconden achterstand op Benavides, raakte in de klassementsproef over 464 kilometer van de route af en verloor daardoor veel tijd. Barreda miste een tankstop en kwam even later zonder benzine te zitten. De Spanjaard, vierde in het klassement, moest de strijd staken.

Brabec, de winnaar van vorig jaar, zag zijn achterstand op zijn Argentijnse teamgenoot oplopen tot ruim 7 minuten, met alleen de slotetappe naar Djedda nog te gaan. De Brit Sam Sunderland was de snelste in de elfde etappe en nestelde zich in het klassement tussen de twee Honda-coureurs in. De coureur uit het KTM-team moet vrijdag ruim 4 minuten goedmaken op Benavides.

Zesde dagzege Al-Attiyah, maar Peterhansel behoudt leiding Dakar

Nasser Al-Attiyah heeft zijn zesde dagzege geboekt in deze editie van de Dakar Rally door Saudi-Arabië. De Qatarese autocoureur was in zijn Toyota de snelste in de elfde en voorlaatste etappe, van Al Ula naar Yanbu, met een klassementsproef van 464 kilometer. De Fransman Stéphane Peterhansel behield de leiding in het klassement en koerst af op zijn veertiende eindzege in de befaamde rally.

’Monsieur Dakar’ gaf in zijn Mini-buggy iets minder dan 2 minuten toe op Al-Attiyah. De 55-jarige Fransman, die dit jaar pas één etappezege boekte, begint met ruim een kwartier voorsprong op de Qatarees aan de slotrit naar Djedda. De etappe gaat over 452 kilometer, waarvan 225 kilometer meetelt voor het klassement. Peterhansel won de Dakar Rally zes keer op een motor en zeven keer bij de auto’s. Zijn laatste zege dateert van vier jaar geleden.

Peterhansel staat op het punt om de eerste deelnemer te worden die de Dakar Rally op drie continenten wint. Hij zegevierde eerder in Afrika en Zuid-Amerika.