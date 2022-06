Ongenaakbare Bagnaia wint afgetekend hoogmis TT Assen

Francesco Bagnaia ging op zijn Ducati voortvarend van start en hield Aleix Espargaró en WK-leider Fabio Quartararo - die ’Assen’ in 2021 nog had weten te winnen - achter zich met een gat dat constant rond de halve seconde schommelde. Quartararo schudde vervolgens al heel vroeg in de race het deelnemersveld op, door een veel te riskante passeeractie op Espargaró te plaatsen. De Spanjaard werd het grind in gedwongen, terwijl Quartararo zelf helemaal onderuit ging. Hij mocht van geluk spreken dat zijn motor nog ongeschonden de baan weer op kon, maar vond zich na het ongelukkige moment opeens terug in de achterhoede van de race.

Bagnaia liep kort na die crash direct uit naar ruim een seconde, waarbij zijn achtervolgers opeens bestonden uit Marco Bezzechhi en Jorge Martin.

Voor Fabio Quartararo werd de race een grote deceptie Ⓒ ANP/HH

Voor het Yamaha-team van Quartararo werd het al rap een bijzonder vervelende TT, want voor er tien ronden gereden waren ging ook Darryn Binder tegen het asfalt. Zijn motor kon niet verder, waardoor de eerste uitvaller van de race een feit was. Het duurde vervolgens niet lang voor ook Quartararo eieren voor zijn geld koos en de race vrijwillig wilde verlaten. Door zijn ploeg werd hij nog terug de baan op gestuurd, maar dat was van korte duur: na overmoedig gas geven werd hij bijkans van zijn motor geslingerd. Met die tweede crash was het definitief einde oefening voor de winnaar van de TT van 2021.

In ronde 17 werd de coureurs de witte vlag met het rode kruis getoond en dus leek het spel op de wagen: regen. Veel had de nattigheid echter niet om het lijf, waardoor Bagnaia wist dat als er geen gekke dingen zouden gebeuren hij Ducati een prachtige GP-zege zou bezorgen op ’De Kathedraal’ in Assen.

In de strijd om de WK-pnten beet Espargaró zich ondertussen vast in een toch indrukwekkende inhaalrace die hij met dank aan Quartararo had moeten inzetten. Met nog vier ronden te rijden kroop Espargaro richting nummer zes Jorge Martin. Het verschil was minimaal, maar Martin leek zijn positie te vuur en te zwaard te verdedigen. In de Geert Timmer-bocht had Espargargaró echter nog een spectaculaire manouevre in actie waar mee hij maar liefst twee rijders passeerde en dus nog een maximaal resultaat wist te behalen.

Bagnaia bleef ondertussen koeltjes zijn laatste rondjes rijden en kwam overtuigend als eerste over de finish. Marco Bezzecchi en Maverick Viñales completeerden het podium van de spectaculaire TT in Assen.