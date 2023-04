Real-speler Valverde slaat Villarreal-aanvaller na nederlaag

Villarreal versloeg de Spaanse kampioen in stadion Santiago Bernabéu met 3-2. Valverde had bij Real Madrid alleen het laatste half uur meegedaan als invaller. Baena werd in de blessuretijd gewisseld. Na afloop wachtte Valverde de vleugelspits van Villarreal op bij de spelersbus. Hij zou Baena daar een klap in het gezicht hebben gegeven.

De Spanjaard bevestigde op Twitter dat hij was aangevallen. „Erg blij met de indrukwekkende overwinning in Santiago Bernabéu, maar tegelijkertijd erg verdrietig vanwege de agressie waar ik na de wedstrijd mee te maken kreeg”, aldus Baena. „Ik ben ook verrast door wat er over me wordt gezegd.”

Volgens Spaanse media zou Baena eerder dit jaar tijdens een duel met Real Madrid tegen Valverde hebben gezegd: „huil maar nu je zoon niet geboren gaat worden.” Op dat moment waren er problemen met de zwangerschap van Valverde’s vrouw. Baena ontkent dat hij de Uruguayaan daarmee heeft willen treiteren. „Het is totaal niet waar dat ik daar iets over heb gezegd.”