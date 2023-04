Real-speler Valverde slaat Villarreal-aanvaller op parkeerplaats, club doet aangifte

Baena liet zich op Twitter uit over het incident. „Erg verdrietig over de agressie waarvan ik na de wedstrijd het slachtoffer werd”, schreef hij. Volgens de kranten AS en Marca heeft Valverde zaterdagavond Baena in het gezicht geslagen op de parkeerplaats van het Bernabéu-stadion.

In een zondagavond vrijgegeven mededeling, waarin Valverde niet vermeld wordt, verklaart Villarreal dat de politie is ingelicht en dat Baena de steun heeft van de club. „Villarreal-speler Alex Baena werd gisteravond aangevallen terwijl hij op weg was naar de spelersbus na de wedstrijd tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu-stadion”, zo luidt het. „Geconfronteerd met deze situatie heeft de speler besloten een klacht in te dienen tegen de agressor bij de politie. Nogmaals, Villarreal verwerpt elke daad van geweld en gelooft vast in de versie van de speler van de gebeurtenissen. De club zal hem steunen tijdens dit proces.”

Baena ontkende dat hij in het verleden grove beledigingen heeft geuit tegen Valverde. Volgens de Spaanse pers heeft Baena bij een vorige confrontatie met Real Madrid Valverde toegesnauwd „Huil maar omdat je zoon niet geboren gaat worden”, een verwijzing naar een mogelijke miskraam van zijn partner die uiteindelijk nipt werd vermeden. De middenvelder en Real Madrid hebben nog niet gereageerd na het incident.