Cocu beloont Rooney bij debuut Derby County

Rooney kwam transfervrij over van DC United en is sinds 1 januari 2020 ook speelgerechtigd. Cocu maakt donderdagavond (20.45 uur), voor de thuiswedstrijd tegen Barnsley, direct gebruik van de 120-voudig Engelse international. „Hij brengt leiderschap met zich mee”, geeft Cocu als reden waarom hij Rooney tot zijn nieuwe aanvoerder heeft gekozen. „Iedereen kent zijn kwaliteit als speler, maar we moeten hem ook de tijd geven om zijn weg in dit team en deze competitie te vinden.”

Derby County komt uit in de Championship, het tweede niveau van Engeland, en staat op de zeventiende plaats. Voor The Rams lijkt lijfsbehoud het hoogst haalbare dit seizoen en dat terwijl Derby vorig seizoen nog heel dichtbij promotie naar de Premier League was. In de playoff-finale was Aston Villa, mede dankzij een goal van Anwar El Ghazi met 2-1 te sterk.