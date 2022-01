Dure scheldpartij voor snookerspeler Peter Lines

De 52-jarige Engelsman verloor vorig jaar na een verliespartij in het kwalificatietoernooi voor het Noord Ierland Open de controle en maakte vervolgens op niet mis te verstane wijze duidelijk dat hij van mening was dat zijn tegenstader Xiao Guodong had vals gespeeld. Vloekend en tierend viel hij de Chinees verbaal aan.

Hoewel Lines later zijn verontchuldigingen aan Xiao aanbood, heeft de tuchtcommissie van de WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) besloten in te grijpen. De Brit heeft een geldboete van 2.500 pond opgelegd gekregen en hij moet tevens opdraaien voor de proceskosten van bijna 5.500 pond. Omgerekend kost het incident Lines, die nog in beroep kan, bijna 10.000 euro.