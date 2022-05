Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Ten Hag, Antony en Tadic krijgen een 8,5 als beloning Spelersrapport: Timber rots in Ajax-branding

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Jurrien Timber gaat de Schaal in ontvangst nemen, na de felicitaties van Litmanen. Ⓒ ANP Pro Shots

AMSTERDAM - Bij landskampioenen – en zeker bij Ajax – zijn het vaak de aanvallers of offensieve middenvelders die in het oog springen. En dit seizoen hadden Antony en Dusan Tadic inderdaad een groot aandeel in de landstitel van de Amsterdammers. Maar tussen de uitblinkers in de selectie van Erik ten Hag wurmde zich een 20-jarige onverschrokken verdediger. Jurriën Timber was in het tumultueuze Ajax-jaar de meest stabiele factor.