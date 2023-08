Herhaalt Twente kunststukje? ’Fenerbahçe-fans klapten voor ons’

AMSTERDAM - FC Twente heeft in de play-off van de Conference League een lastige klus te klaren met de Turkse topclub Fenerbahçe als tegenstander. De 28-voudig Turks landskampioen heeft naar schatting 25 miljoen supporters, gaf deze zomer al 50 miljoen euro uit aan transfers en heeft grote namen als Dusan Tadic (ex-FC Twente en ex-Ajax), Edin Dzeko en Sebastian Szymanski (ex-Feyenoord) onder contract. Hoop kan het team van Joseph Oosting putten uit de historie, want FC Twente wist het grote Fenerbahçe al eens te verrassen in het eigen Sukru Saracoglu Stadion.

17 september 2009: FC Twente-spits Blaise N’Kufo (m.) is met twee treffers de gevierde man in de uitwedstrijd tegen Fenerbahçe. Ⓒ REUTERS