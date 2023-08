Wordt 2,07 meter lange Martin Terpstra (36) sensatie van Glory 87?

Wordt de 36-jarige Friese reus Martin Terpstra zaterdagavond tijdens Glory 87 de man die de zwaargewichtdivisie op zijn grondvesten laat schudden? Vechtsportliefhebbers zullen zich in Ahoy in ieder geval opmaken voor een 2,07 meter lange sensatie, tijdens het viermanstoernooi waarin een ticket voor de Glory Grand Prix eind dit jaar te verdienen valt. Met een hoofdprijs van 500.000 dollar. Wie is deze Terpstra eigenlijk?

Uku Jürjendal is de eerste tegenstander van Martin Terpstra. Ⓒ Glory