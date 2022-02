Wout Weghorst helpt met assist Burnley aan punt tegen Manchester United

Weghorst startte net als Erik Pieters in de basis bij de hekkensluiter in de Premier League en nadat eerst nog een doelpunt van Raphaël Varane wegens een overtreding werd afgekeurd, zorgde Paul Pogba binnen twintig minuten voor de openingsgoal. De Fransman schoot een teruggetrokken pass van Luke Shaw prachtig in de bovenhoek.

De tweede helft was echter nog geen drie minuten oud of Weghorst bracht de fans van de thuisploeg in vervoering. Met een mooie kapbeweging stuurde de spits twee verdedigers het bos in, waarna hij Jay Rodriguez diep stuurde. De aanvaller klopte David de Gea met een beheerst stiftje.

Burnley blijft door de remise laatste en zag concurrent Newcastle United twee punten uitlopen. Die ploeg won in eigen huis met 3-1 van Everton, de nieuwe club van Donny van de Beek. De van Manchester United gehuurde middenvelder viel na een uur bij een 2-1 stand in, maar kon Everton niet meer aan de gelijkmaker of meer helpen. Anwar El Ghazi bleef bij The Toffees negentig minuten op de bank. Watford, een andere concurrent van Burnley, ging door een goal van Jarrod Bowen met 1-0 ten onder bij West Ham United.

