Bertens pakt in rare wedstrijd eerste enkelzege 2020

De Wateringse is het nieuwe jaar anders begonnen, met een geheel nieuwe trainersstaf ten opzichte van 2019. Begin november gaf ze aan definitief niet verder te willen met coach Raemon Sluiter en te kiezen voor Elise Tamaëla, die de Rotterdammer al tijdelijk had vervangen.

De Nederlandse tennisster begon de eerste set niet goed, maar vocht zich tegen de Oekraïense goed terug in de wedstrijd. Sterker nog, ze trok aan het langste eind met 6-4.

Oude fouten

De tweede set leek Bertens het even kwijt te zijn. Ze werd meteen gebroken en op het oog weer in haar oude fouten te vervallen. Weinig lukte nog en het tweede bedrijf ging dan ook met duidelijke cijfers naar haar tegenstander: 1-6.

En juist in de derde en beslissende set stond Bertens weer op. De 3-0 stond al snel op het scorebord, toen Yastremska een medische time-out aanvraagde. Daar stoorde de Nederlandse zich duidelijk aan, zo was te horen in een gesprek met trainster Tamaëla. „Dat zou helemaal niet mogen dit.”

’Juniorgedrag’

Tamaëla leek het met haar eens te zijn. „Ja, dat is dat juniorgedrag.” Volgens Bertens ’zei de umpire het ook’, doelend op dat zo’n time-out niet zomaar mag. Toch gaf hij toestemming en na vijf minuten behandeling ging de wedstrijd verder.

Voor de tweede keer met breakpoint en tweede service tegen kreeg Yastremska een ’voetfout’ tegen. 4-0 voor Bertens. De Nederlandse serveerde bij 5-1 voor de wedstrijd, maar liet de Oekraïense nog wel twee breakpoints krijgen, waarvan er één benut werd: 5-2.

In leven

Een game later op de service van haar opponente kwam Bertens op haar eerste matchpoint, maar die werd knap weggewerkt. Een dubbele fout leidde tot wedstrijdpunt nummer twee. Bertens hield Yastremska in leven door een goede kans niet goed weg te zetten. Uiteindelijk trok Bertens in de game aan het kortste eind: 5-3.

Voor de tweede maal mocht ze nu wel op haar eigen service het karwei afmaken. En dat deed ze dit keer met succes: 6-3. In de volgende ronde speelt Bertens tegen Anett Kontaveit uit Estland, de nummer 26 van de wereld.

Hoogtepunt

Bertens gaf na afloop aan blij te zijn dat ze de eerste enkelzege van 2020 een feit is. „Dit voelt goed, winnen in 2020. Het is wel een opluchting. 2019 was een geweldig jaar, Madrid was de mooiste zege en ik werd nummer vier van de wereldranglijst, als hoogste Nederlandse ooit.”

Al was dat niet het hoogtepunt van het jaar: „Het echte hoogtepunt was mijn bruiloft.”