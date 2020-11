Emmen-trainer Dick Lukkien baalt van ’social distancing’ tegen Ajax

„Als je tegen een ploeg speelt die tussen twee Europese wedstrijden in zit dan moet je scherper en beter spelen dan dat wij hebben gedaan”, mopperde hij.

„We wilden dichtbij elkaar verdedigen maar gaven de tegenstander wel heel veel ruimte. Zoveel afstand hoef je op het voetbalveld niet te houden.”

Emmen kwam ook in de tiende competitiewedstrijd niet tot een zege. De club verloor dit seizoen nog niet zo kansloos als tegen Ajax. „Maar we moeten geen zelfmedelijden hebben”, zei Lukkien.

„We moeten deze nederlaag wel in perspectief zien. We verliezen van Ajax, dat met 3-0 wint van Midtjylland, met 5-0 van Heracles, met 13-0 van VVV en met 3-0 van Utrecht. Dus we verliezen van een topploeg. Nogmaals, we hadden het beter moeten doen. Maar nu op naar de belangrijke maand december.”

