Jurriën Timber sluit aan bij Ajax in Portugal

De 20-jarige verdediger was in Nederland achtergebleven „als gevolg van de coronamaatregelen”, zo meldde Ajax maandag bij vertrek. Woensdagochtend plaatste Ajax een foto van Timber in zijn trainingskleding. „Welkom in Portugal, Timber”, stond er bij de foto.

Trainer Erik ten Hag bereidt zijn ploeg in de Algarve voor op de tweede helft van het seizoen. Ajax hervat de competitie op 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Doelman André Onana en spits Sébastien Haller ontbreken in Portugal. Zij doen met respectievelijk Kameroen en Ivoorkust mee aan het toernooi om de Afrika Cup. Ook de geblesseerden Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg zijn er niet bij. Brian Brobbey is wel met Ajax mee.