Andere koek voor oud-voetballer Tony Alberda

Tony Alberda heeft tegenwoordig een bakkerij. De oud-spits moet er niet aan denken om nog in het voetbal te werken. Ⓒ Anne van der Woude & BSR AGENCY

Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en -trainers. Vandaag: Tony Alberda, oud-aanvaller van SC Heerenveen, FC Emmen, FC Groningen en Veendam.