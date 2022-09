Eenvoudige zege Manchester City, Tottenham haalt uit

De ploeg van coach Pep Guardiola nam door de zege ook de koppositie in. De treffers kwamen op naam van Jack Grealish, Erling Haaland en Phil Foden. City heeft nu 17 punten uit zeven wedstrijden, Arsenal is tweede met 15 punten uit zes. De club uit Londen treft zondag Brentford en kan bij winst de eerste plaats weer overnemen.

Bekijk ook: Erling Haaland onthult geheim van wereldtreffer

Wolverhampton speelde een uur met tien man. In de 33e minuut werd Nathan Collins met een rode kaart van het veld gestuurd vanwege een grove overtreding op Grealish.

Diezelfde Grealish scoorde al na 55 seconden. Het was de vroegste goal voor Manchester City in de Premier League sinds 21 september 2019, toen David Silva na eveneens 55 tellen een doelpunt maakte tegen Watford. Na een kwartier viel de 0-2. De Noorse spits Haaland maakte al zijn elfde competitiegoal. Hij stond ook aan de basis van de derde goal, die in tweede helft viel. Haaland draaide weg bij zijn tegenstander, tikte de bal door op Kevin De Bruyne, die vervolgens de bal op maat afleverde bij Foden.

In de Premier League werden verschillende wedstrijden uitgesteld door het overlijden van koningin Elizabeth, maar de wedstrijd van Newcastle United ging wel door. Zomeraankoop Alexander Isak (ex-Willem II) bezorgde Newcastle een punt, nadat Philip Billing Bournemouth op voorsprong had gezet.

Tottenham Hotspur blijft goed presteren in de Premier League. De ploeg van trainer Antonio Conte won de thuiswedstrijd tegen Leicester City (6-2) en staat in punten gelijk met koploper Manchester City, dat eerder op zaterdag te sterk was voor Wolverhampton Wanderers (0-3). Arsenal passeert zondag City en Spurs op de ranglijst als het Brentford verslaat.

Son Heung-Min mocht pas na een uur invallen bij Tottenham Hotspur. Toch scoorde de spits uit Zuid-Korea driemaal. Harry Kane, Eric Dier en Rodrigo Bentancur troffen ook doel voor de thuisploeg.

Youri Tielemans bracht Leicester City met een benutte strafschop aan de leiding. James Maddison maakte vlak voor rust de 2-2 voor de bezoekers.