Go Ahead waarschuwt en gaat ’streng optreden’ bij doorverkoop kampioenspot Feyenoord

Feyenoord kan in dat duel de landstitel veiligstellen en de kaarten zijn daardoor enorm gewild. Fans van Go Ahead probeerden de voorbije periode hun kaartje met forse winst door te verkopen, zo ondervond de club uit Deventer.

„Helaas heeft Go Ahead Eagles geconstateerd dat er een aantal supporters is geweest die hun wedstrijdkaart voor Feyenoord-uit hebben aangeboden op Marktplaats en soortgelijke websites waar kopers en verkopers bij elkaar worden gebracht. Go Ahead Eagles wil benadrukken dat het doorverkopen van wedstrijdkaarten voor Feyenoord-uit verboden is en zal hier dan ook streng tegen optreden”, aldus Go Ahead op de eigen website.

Bekijk ook: Feyenoord opent poorten van De Kuip al vroeg voor kampioensduel

Tekst gaat verder onder de tweet

Volgens Go Ahead riskeren fans die hun kaart aanbieden een landelijk stadionverbod van achttien maanden en een boete van maximaal 450 euro.

In totaal hebben 1015 fans van Go Ahead een kaartje gekocht. De kampioenswedstrijd begint om 16.45 uur. De Kuip is volledig uitverkocht.